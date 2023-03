Eine Tragödie hat sich am Montag gegen Mittag auf der B 111 Gailtalstraße, am sogenannten Gailtalzubringer, bei Feistritz an der Gail ereignet. Eine 27-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach war dort mit ihrem Pkw in einen entgegenkommenden Lkw geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen aufs Bankett und daraufhin gegen einen Zaun geschleudert. Für die Fahrerin kam jegliche Hilfe zu spät. "Es waren Notarzt und einige First Responder da. Es wurde lange versucht, sie wiederzubeleben, aber es war leider vergebens", sagt der Einsatzleiter Michael Miggitsch, Kommandant der FF Arnoldstein.

Die junge Frau war nicht alleine im Auto. Ihre erst einjährige Tochter, die sich gesichert in einem Kindersitz befand, überlebte. Miggitsch: "Das Kind wurde von einem nachkommenden Verkehrsteilnehmer geborgen." Die Kleine wurde ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.

Abhang hinabgestürzt

Der Lkw-Lenker erlitt einen schweren Schock. Er wollte noch ausweichen, geriet dabei ebenfalls aufs Bankett. Der Lastkraftwagen stürzte einen rund drei Meter hohen Abhang hinab und blieb dort auf der Seite liegen. Der Lkw hatte Sägespäne geladen. Stundenlang war der Gailtalzubringer zwischen der Autobahnabfahrt Hermagor und Feistritz während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten gesperrt.

Mit der Feuerwehr Arnoldstein im Einsatz standen die FF Nötsch und Feistritz/Gail. Die Ermittlungen der Polizei laufen.