Eine Streife der Polizeiinspektion Trattengasse wurde am Samstag gegen 4.45 Uhr im Rahmen des Streifendienstes auf eine Rauchentwicklung und Rauchgeruch in einer Gemeindestraße in Villach aufmerksam. Die Beamten stellten fest, dass starke Rauchschwaden aus einem Kellerschacht eines Einfamilienhauses austraten. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt und die Hausbewohner, eine Ehepaar 68 und 62 Jahre alt, umgehend geweckt und aus dem Objekt evakuiert.

Durch die Streife konnte im Haus ein piepsender Rauchmelder wahrgenommen werden, jedoch kein Rauch. Eine durchgeführte Nachschau im Keller ergab, dass im Heizraum offenbar ein Brand ausgebrochen war. Es wurde das Eintreffen der Feuerwehr abgewartet, die mit 9 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz standen und den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt der Hackschnitzelanlage. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, die Hausbewohner blieben unverletzt.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

"Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren, die mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Personen im Einsatz standen, wieder einrücken", teilt die Hauptfeuerwache Villach mit.