Es war bislang einer der größten Brände in Kärnten: Am 13. März 2018 brannte ein Drittel der Produktionsfläche der Niederlassung des Multitechnologiekonzerns 3M in Villach nieder. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragte den renommierten Brandsachverständigen Peter Anderwald mit der Ursachensuche für den Großbrand. Der 51-jährige Villacher wird speziell nach heiklen Bränden in ganz Österreich angefragt. "Der Großbrand bei 3M war eine gewaltige Herausforderung", sagt Anderwald. Ungewöhnlichen Erfahrungen inklusive.