Immer wieder stand die Widmanngasse im Fokus der Villacher Verkehrsstadträte. So auch jetzt. Gerald Dobernig (Erde) will die Fußgängerzone verkehrsentlasten. An der Ecke Kaiser-Josef-Platz soll die Einfahrt in die Widmanngasse, Richtung Hans-Gasser-Platz, mit zwei Pollern gesperrt werden. Anrainer sollen weiter von der Draulände bis zum Kaiser-Josef-Platz oder von der Drauparkstraße bis zur Musikschule fahren können. "Es geht nur darum, das Durchfahren zu unterbinden. Wir haben viel zu viele Autos in Fußgängerzonen", sagt Dobernig. Stadtplanungsreferent Harald Sobe (SPÖ) winkt ab: "Poller in der Widmanngasse sind derzeit kein Thema.