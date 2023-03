Der Wahlsonntag ist in Kärnten – wie jetzt erst bekannt wurde – doch nicht ohne Zwischenfälle verlaufen. In der Gemeinde St. Jakob im Rosental hat ein Wähler/eine Wählerin seine/ihre Stimme doppelt abgegeben. Beide Wahlkarten wurden erfasst und sind in das offizielle Ergebnis miteingeflossen. "Ja, es stimmt, dass jemand doppelt gewählt hat", bestätigt Gerhard Jesernig von der Landeswahlbehörde, die am Dienstag den Wahlakt zugestellt bekommen hat. Mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. "Am Nachmittag tagt die Landeswahlbehörde, dann werden wir den Fall genau besprechen", sagt Jesernig.