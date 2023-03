Ein Taschendieb stahl Dienstagmittag in einem Einkaufszentrum in Villach-Auen die Brieftaschen zweier Frauen aus ihren Handtaschen. Die Polizei sucht nach einem 170 bis 175 Zentimeter großen Mann.

Polizei sucht etwa 30-jährigen Taschendieb in Villach-Auen

Dienstagmittag gegen 12 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Villach-Auen jeweils aus den in den Einkaufswägen abgelegten Handtaschen zweier Frauen (72 und 66 Jahre alt) die Brieftaschen gestohlen. Darin befanden sich Bankomatkarten, E-Cards, Bargeld und mehr.

Die Polizei sucht nach einem etwa 30-jährigen Mann, 170 bis 175 Zentimeter groß mit kurzen dunklen Haaren. Der Gesuchte trägt dunkle Oberbekleidung und Jeans. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Villach-Auen, erreichbar unter der Telefonnummer 059133-2291.