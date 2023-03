Villacher Eissalons

Teuerungen in der Tüte: Was die Kugel Eis heuer in Villach kostet

Nach der winterbedingten Pause starten die Eissalons in der Draustadt in die neue Saison. Die Wiedereröffnung bringt aber eine Preissteigerung von bis zu 15 Prozent mit sich. Grund dafür sind die steigenden Stromkosten für die Kühlung und Co.