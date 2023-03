Infineon Austria baut in Villach ein neues Logistikgebäude, damit die derzeit über den Standort verteilten Logistikbereiche und Büroräumlichkeiten an einem Ort gebündelt werden. "Durch unser Wachstum sind wird am Werksgelände an Grenzen gestoßen", sagt Vorstand Thomas Reisinger. 15 Millionen Euro werden investiert. Der Bau nahe der neuen Chipfabrik soll schon im Oktober fertig und ab Jänner 2024 startklar sein. Auf einer Nutzfläche von 5500 Quadratmeter entstehen Flächen für Warenannahme, Versand und Lager, Lagerflächen sowie Büros. 50 Mitarbeiter sind bei Infineon in Villach im Logistikbereich tätig.

Computer-Grafik des neuen Infineon-Logistikgebäudes © Infineon





Das neue Gebäude wird als "Green Building" (Grünes Gebäude) zertifiziert, auch eine Photovoltaik-Anlage wird errichtet. Das Dach soll begrünt werden. "Damit stellen wir eine reibungslose Abwicklung aller Materialflüsse und die optimale Integration in den laufenden Betrieb sicher. Mit der Green Building-Umsetzung gehen wir unseren nachhaltigen Weg in unseren Prozessen und unserem Verhalten im Unternehmen konsequent weiter und tragen damit auch zum Infineon-Konzern-Ziel - CO2-Neutralität bis 2030 - bei."