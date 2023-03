Das Team Kärnten kann sich im Wahlkreis 3 (Villach, Villach Land) überall über Zugewinne freuen. Den höchsten Zuwachs - nämlich ein Plus von 6,71 Prozentpunkten - gab es für das Team um Spitzenkandidat Gerhard Köfer in der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Dort erreichte das Team Kärnten 12,6 Prozent. In der Stadt Villach stehen 8,6 Prozent zu Buche, ein Plus von 3,74 Prozentpunkten.