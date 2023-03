Landesweit plus 1,59 Prozentpunkte und in der Region Villach klarer Wahlsieger. Die FPÖ erreichte im Bezirk Villach-Stadt 25,3 Prozent der Stimmen und damit ein Plus von 5,31 Prozentpunkten. Das ist der größte Zugewinn einer Partei in der Statutarstadt an der Drau. Auch im Villacher-Umland war das Team um Listenersten Maximilian Linder stark und erreichte 26,6 Prozent (plus 3,70 Prozentpunkte).