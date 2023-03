Am Sonntag kam es im Schigebiet Dreiländereck im Bezirk Villach zu einem schweren Rodelunfall: Ein 39-jähriger Klagenfurter fuhr kurz nach 11 Uhr gemeinsam mit seiner 12-jährigen Tochter auf der präparierten Rodelbahn talwärts in Richtung Seltschach. Dabei kamen sie mit der Rodel vor einer Rechtskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Rodelbahn ab und stürzten rechts rund 70 Meter weit in einen steil abfallenden Graben.

Mädchen kletterte zurück

Der Mann wurde schwer verletzt und wurde nach einer schwierigen Bergung mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Das Mädchen konnte selbständig auf die Rodelbahn zurückklettern und wurde leicht verletzt in die Obhut der Mutter übergeben.