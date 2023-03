Zu einer spektakulären Rettungsaktion ist es Samstagmittag auf dem Dobratsch gekommen: Zwei Snowboarder waren laut Bergrettung Villach von der Rosstratte Richtung Dobratsch Gipfel aufgestiegen und wollten über die Nordseite des Dobratsch nach Bad Bleiberg abfahren. Kurz nach dem Beginn ihrer Abfahrt, nach etwa hundert Höhenmetern, waren sie in steiles Gelände geraten und konnte ihre Abfahrt aufgrund der harten und eisigen Verhältnisse nicht fortsetzen.

Die Snowboarder schnallten ihre Snowboards ab und brachten sich zu Fuß unterhalb einer kleinen Felswand in Sicherheit und setzten einen Notruf ab. Zwei Bergretter der Ortsstelle Villach wurden vom Polizeihubschrauber „Libelle“ des Innenministeriums aufgenommen und in die Nähe des Einsatzortes gebracht. Der Rest der Mannschaft der Bergrettung verblieb in Bereitschaft im Tal.

Bergung mittels Tau

Die Besatzung des Polizeihubschraubers führte dann die Bergung der beiden Snowboarder am Tau durch. Sie wurden zurück auf die Hochebene des Dobratsch geflogen und damit aus ihrer misslichen Lage befreit, heißt es seitens der Bergrettung.