Mehr als fünf Wochen nach dem verherrenden Zugunglück in Fürnitz, Bezirk Villach-Land, wurden am heutigen Freitag die zwei zerstörten Lokomotiven von den ÖBB geborgen. Der Prozess gestaltete sich aufwendig, die 60 Tonnen schweren Geräte mussten mit schwerem Gerät auf engem Raum geborgen werden und werden nun am Bahnhof Fürnitz zwischengelagert.