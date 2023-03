Kärnten galt bisher als Land der "Öffimuffel". Laut Studien fahren die Kärntner im österreichweiten Vergleich am häufigsten mit dem Auto. Nun scheint aber eine leise Veränderung erkennbar. Spürbar ist das an den steigenden Frequenzzahlen an Kärntens Bahnhöfen. "Im Vorjahr hatten wir allein im Nahverkehr kärntenweit 7,3 Millionen Reisende. Das liegt zwar etwas unter dem Jahr 2019 vor der Pandemie. Was aber auffällt, ist, dass wir mehr Neukunden haben", schildert Reinhard Wallner. Er sollte es wissen, denn er managt den Regionalverkehr in Kärnten.