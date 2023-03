Der Kärntner Landesbaupreis 2022, ausgelobt vom Land Kärnten, Abteilung 2 – Hochbau, ging an die "Neue Ortsmitte Arriach" und das Architekturduo Hohengasser, Wirnsberger. "Wir sind 2017 vor der Situation gestanden, dass der gesamte Ortskern gewackelt hat. Wir hatten keinen Nahversorger, kein öffentliches WC, waren nicht barrierefrei, hatten keinen Veranstaltungsraum. Wir wollten all das sicherstellen, um unseren Ortskern zu stärken", schildert Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ). Bis 2021 wurde geplant und gebaut. "Der Platz ist nun lebendig, es bewegt sich etwas, wir haben die Räumlichkeiten für den Nahversorger sichergestellt", freut sich der Bürgermeister. Investiert wurden in Summe 2,5 Millionen Euro.