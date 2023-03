Im Vorjahr wurde Stefan Heincz als Aktiver des VAS Villach bei den von seinem Klub ausgerichteten Titelkämpfen Kärntner Meister. Eine ähnliche Geschichte will der aktuell in Estland lebende Fürnitzer auch heuer schreiben. Nur eine Ebene drüber. Um im Sportpark Klagenfurt trainieren zu können, wechselte er vor der Saison zum VSC Viktring. Wie es der Zufall will, veranstaltet sein neuer Verein dieses Jahr die Indoor-Staatsmeisterschaften.