Evelyne Bischof ist seit 20 Jahren selbstständig. Weil die Geschäfte mit hochwertigem Tierbedarf und Hundesalon so gut laufen, wurde jetzt ein neuer Standort bezogen. Ihr Perro-Zoofachhandel samt Hundesalon ist ab sofort in der Handwerkstraße 24 zu finden. "Das alte 70 Quadratmeter große Geschäft im Badstubenweg ist einfach zu klein geworden. Jetzt haben 170 Quadratmeter zur Verfügung und konnten das Sortiment erweitern", freut sich Bischof. Neben gesunder Tiernahrung findet sich in ihrem Shop auch jede Menge an Tierzubehör. Rund 20.000 Euro wurden in die Umsiedelung investiert. Fünf Hundefriseure kümmern sich am neuen Standort um Hundestyling, vier Mitarbeiter sind im Verkauf beschäftigt. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 3. März, in der Handwerkstraße statt. Bischofs Hundesalon in Arnoldstein bleibt natürlich weiterhin bestehen.