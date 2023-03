Alles neu im Einkaufszentrum Neukauf in Villach: Die Deichmann-Filiale in der Bruno-Kreisky-Straße erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz. "Wir modernisieren alle unsere Filialen nach gewisser Zeit. In Villach wartet nach dem Umbau ein komplett neues Ladenbaukonzept auf unsere Kunden. Es wird attraktive Angebote geben", freut sich Deichmann-Marketing-Leiterin Silvia Kosbow auf die Eröffnung. Am Mittwoch wurden noch die restlichen Arbeiten im Geschäft erledigt. Das neue Storekonzept ist modern und großzügig und bietet zudem viel Platz für Sportartikel. Am Donnerstag, 2. März, ist es endlich soweit, denn da wird die modernisierte Filiale wieder eröffnet.