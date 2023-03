Er ist in Tschetschenien geboren und aufgewachsen. In einer Zeit von Kämpfen, Gewalt und Terror. "In Tschetschenien hat damals fast jeder gekämpft. Auch mein Vater." 1991, 1993 und 1995 habe er gegen die russische Armee gekämpft. Das sagte ein 34-Jähriger, der sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt verantworten musste. Angeklagt wegen terroristischer Vereinigung.