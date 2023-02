Wer soll für solche Wohnungen das Geld haben? Wo bleiben hier die Umweltschützer? Warum wird so ein Projekt zugelassen?

Eine neue Apartmentanlage in der Nähe des Faaker Sees sorgt für Gesprächsstoff. Im Panoramaweg in Finkenstein soll mit Blick auf See, Mittagskogel und Dobratsch eine Wohnanlage mit 20 Eigentumswohnungen entstehen.