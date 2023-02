Ein kleines, aber feines Skigebiet gab es bis Anfang der 2000er in Kopein am Fuße des Mittagskogels. Errichtet wurde es 1969 und war besonders bei Familien und Kindern sehr beliebt. Ein Schlepplift führte von der Talstation bis hinauf zum Gasthaus der Familie Sticker, die den Lift auch betrieb und das perfekte Ambiente zu einem Einkehrschwung für Jung und Alt bot. "Aufgrund der immer größeren Auflagen, hat es sich für uns aber nicht mehr rentiert“, erinnert sich Josef Sticker. Dazu kam, dass das Gebiet in späteren Jahren auch nicht mehr schneesicher war. Auch Ex-Skistar Christian Mayer (50) aus Finkenstein, der bei den Olympischen Spielen 1994 und 1998 Bronze holte, hat in seiner Jugend erste Erfahrungen in Kopein gesammelt.