Seit frühester Jugend an ist Robert Prüggler ein Mittelalter-Fan. "Diese Zeit hat mich einfach immer schon fasziniert“, erzählt er. Bei einem Treffen mit Gleichgesinnten und beim Genuss von „Met“ – Honigwein, der schon bei den Germanen und Wikingern beliebt war – sei man zur Überzeugung gekommen, dieses kultische Getränk keinesfalls aus Gläsern konsumieren zu können. "Das ist weder authentisch noch stilgerecht“, sagt Prüggler. So sei er auf das Horn gekommen, das "in früheren Zeiten ein wertvolles Produkt war.“ Also beschloss er, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und es zur Fertigung von Trinkgefäßen zu nützen.