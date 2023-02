Bevor die Frauen vom TTC Villach am Samstag in Linz gegen Olympic Wien und die Überraschungs-Tabellenzweiten aus Stockerau ins Frühjahr starten, gab es in der eigenen Halle besondere Trainingsgäste. Skisprung-Legende Toni Innauer, Olympiasieger, Weltmeister und Ex-Weltrekordhalter, schaute gemeinsam mit ZDF-Reportergröße Norbert König vorbei. Der TV-Kommentator und der jetzige Experte, die aktuell bei der Nordischen Ski-WM in Planica im Einsatz sind, teilen Tischtennis als gemeinsames Hobby.