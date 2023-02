Es sind Lieder wie "Das Radl der Zeit" oder "A Bamle am Weg", mit denen sich Kärntnerlied-Legende Gretl Komposch in den Herzen der Menschen verewigt hat. Heute, am 22. Februar 2023, wäre die "Liederfürstin", die 2019 im Alter von 96 Jahren verstorben ist, 100 Jahre alt geworden, und ihr Name ist nach wie vor untrennbar mit dem "Grenzlandchor Arnoldstein" verbunden.

Gegründet hat sie diesen 1947 und war damit eine der ersten Frauen in der männergeprägten Kärntner Singlandschaft. Und das über Jahrzehnte. 40 Jahre lang hat Komposch den Chor geleitet und dank ihres musikalischen Ausnahmetalents und Gespürs schaffte sie es, die Menschen für den ganz besonderen Klang des Chores zu begeistern. Nicht zuletzt durch Fernsehauftritte bei der damaligen ORF-Legende Heinz Conrads wurde der Grenzlandchor weit über Kärnten und Österreich hinaus bekannt.

Großes, musikalisches Erbe

Hinterlassen hat Komposch ein umfangreiches musikalisches Erbe mit mehr als 300 Liedern. Verwaltet und in Ehren gehalten wird es von ihrer Tochter Hedi Preissegger, die immer die große Liebe und Leidenschaft ihrer Mutter – das Singen – geteilt hat. "Mit meiner Mutti hatte ich eine so enge Verbindung und ich habe so viel von ihr gelernt. Dafür habe ich sie bewundert und bin ihr bis heute dankbar", erzählt Preissegger, die den Grenzlandchor 2006 als Chorleiterin übernommen hat.

Sie erinnert sich auch an die Spontanität und Kreativität ihrer Mutter. "Oft ist ihr irgendwo einfach ein Lied eingefallen und dann hat sie sich eine Serviette geschnappt und es sofort aufgeschrieben." Es sind aber auch Erinnerungen an ein turbulentes Leben, denn Komposch war die Erste, die mit einem Kärntner Chor bereits in den späten 50er-Jahren auf Welttournee – etwa nach London und Südafrika – ging. "Das gab es zuvor noch nicht", sagt Preissegger, die selbst auch wunderschöne Kärntnerlieder ("Gern hobn tuat guat") geschrieben hat und mit dem Grenzlandchor nach wie vor sehr viel unterwegs ist. Trotz ihrer 71 Jahre. "Manchmal kann ich das selbst nicht glauben, denn ich fühle mich noch so jung", sagt sie. Das verdanke sie den guten Genen ihrer Mutter und wohl auch dem Singen. "Wenn man singt, dann bleibt man jung."

Von ihrer Mutter hat sie auch das Lebensmotto übernommen: "Sich erst dann Sorgen zu machen, wenn das Schicksal es wirklich nötig macht."

Die zweite Leidenschaft: Reisen

Neben dem Singen gab es noch eine große Leidenschaft für Gretl Komposch: das Reisen. "Wir waren wahnsinnig viel unterwegs. Sowohl mit dem Chor, als auch privat", erinnert sich Preissegger. Unter anderem ging es nach Zypern, Malta, Florida, Kuba oder Mauritius, "weil meine Mutter so gerne geschnorchelt hat". Viele solcher Erinnerungen werden wohl auch heute, bei der Chorprobe im Gasthaus "Wallner" in Arnoldstein, die Runde machen. "Wir werden meine Mutter und ihre Lieder hochleben lassen", sagt Preissegger, die einen Teil des musikalischen Nachlasses der Marktgemeinde Arnoldstein übergeben hat.

Komposch war ja bereits im Alter von vier Monaten mit ihrer Familie von Wien nach Arnoldstein übersiedelt und war stets eng verbunden mit dem Grenzgebiet zu Italien. Für Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) eine große Ehre und Freude zugleich. "Was Gretl Komposch geschaffen hat, ist einzigartig. Ich hoffe, dass der Grenzlandchor noch viele Jahre der musikalische Botschafter unserer Gemeinde bleiben wird", sagt Antolitsch. Geht es nach Preissegger wird das auch der Fall sein. "So lange Gott mir die Kraft dazu gibt, werde ich für den Chor da sein." Der Chor, der zu den bekanntesten im Land zählt, feierte im Vorjahr sein 75-jähriges Jubiläum.

Goldenes Ehrenzeichen

Gretl Komposch wurde für ihr Lebenswerk unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten und dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt. In Arnoldstein erinnert der Gretl Komposch Platz an ihr großes Wirken.