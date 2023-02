Pünktlich zur Primetime sendete am Dienstagabend der ORF wieder sein Pflichtprogramm: den Villacher Fasching. In etwas mehr als zwei Stunden wurden die Höhepunkte der aktuellen Villacher Faschingssitzung mit viel Promi-Publikum gezeigt. In den sozialen Netzwerken ist man sich jedoch uneinig bei der Diskussion über das Programm. Als Ziel erhofften sich die Villacher Narren mehr als eine Million TV-Zuseher.