Pünktlich zur Primetime sendete am Dienstagabend der ORF wieder sein Pflichtprogramm: den Villacher Fasching. In etwas mehr als zwei Stunden wurden die Höhepunkte der aktuellen Villacher Faschingssitzung mit viel Promi-Publikum gezeigt. In den sozialen Netzwerken ist man sich jedoch uneinig bei der Diskussion über das Programm. Als Ziel erhofften sich die Villacher Narren mehr als eine Million TV-Zuseher.

"Lustig ist anders", und, "Das hält man aber nicht lange aus!", sind nur ein paar Sequenzen der überwiegend negativen Kommentare zur Villacher Faschingssitzung 2023. Die 300 Millionen Euro, die der ORF bis 2026 einsparen will, sollten laut Twitter-User bei der Übertragung des Faschings in Villach anfangen.

Empörung: Die ZiB zwei wurde nach hinten verschoben

Mit der Ansage von Tobias Pötzelsberger "Die ZiB zwei beginnt heute erst um 22.30 Uhr, denn davor ist der Villacher Fasching im Fernsehen", wurde es im Netz laut. Fragen wie: "Ich muss heute bis 22.30 Uhr auf die ZiB zwei warten wegen des Villacher Faschings?", "Das ist der Bildungsauftrag von ORF? – Gut zu wissen", und, "ZiB zwei erst später wegen des Villacher Faschings? Wollt's mich heckerln?", haben sich viele User gestellt.

Eine Frau postet: "Wie frauen- und minderheitenfeindlich kann eine Veranstaltung sein. Völlig befreit von intelligentem Witz und das alles ganz ohne Not?". Auf Twitter sind die Witze teilweise gar nicht gut angekommen.

Kritische Reaktionen zur Sitzung reichen bei den TV-Zuschauern von "Der Villacher Fasching verursacht schwerste Diarrhö" bis zum "wiederholten ordentlichen Fremdschämen". Selbst auf der Facebook Seite des Villacher Faschings selbst, hagelte es in mehr als Hundert Kommentaren Kritik.

"I love Villacher Fasching"

Es gab aber ebenso positive Kommentare zur diesjährigen Sitzung. "Musste wirklich oft herzhaft lachen", ist zu lesen. Ein weiterer Faschingsfan schreibt: "Ich schaue mir den Fasching seit 30 Jahren an und es war wie immer: herrlich!". Ein Mann erinnert auch: "Der Villacher Fasching ist übrigens traditionell eine der reichweitenstärksten Einzelsendungen im ORF."

Und was ist mit den Promis? Die prominenten Gäste bei der TV-Sitzung wurden heuer erstaunlich wenig kritisiert. Einzig allein Baumeister Richard Lugner wurde gefragt, warum er sich "das Narrentreiben mit seinem Schoßhündchen noch antut."

Und für die TV-Ausstrahlung des Villacher Faschings im nächsten Jahr zum Abschluss noch ein Trinkspiel-Tipp: