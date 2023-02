Mit Ausnahme der schwierigen Pandemiejahre und trotz der anhaltenden akuten Personalknappheit in der Tourismusbranche verzeichnete der Tourismusverband Villachin den vergangenen zehn Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Ankünften und Nächtigungen. 2022, im zehnten Bestandsjahr des Tourismusverbandes, wurde in der Nächtigungsstatistik erstmals die Marke von einer Million Nächtigungen überschritten. "Die zahlreichen Investitionen unserer vorbildlichen und innovationsaktiven Gastgeberinnen und Gastgeber in die Qualität ihrer Betriebe, kombiniert mit neu angesiedelten Beherbergungsbetrieben in den verschiedensten Marktsegmenten in und rund um Villach, tragen ihre Früchte“, freut sich Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach.

Laufende Investitionen

Der fortlaufende Ausbau von Themenwanderwegen, Mountainbike-Trails, Pumptracks und Radwegen ist Teil der Strategie des Tourismusverbandes. Jährlich wird ein beträchtlicher Budgetanteil in die Verbesserung und Weiterentwicklung der regionalen touristischen Infrastruktur investiert.

Wesentliche Investitionen fließen aber auch in neue Veranstaltungsformate wie dem Stand-Up-Paddle Festival „The Lake Rocks“ im Mai am Faaker See bis hin zu literarischen Angeboten wie das beliebte Krimifest. Der Tourismusverband beteiligt sich darüber hinaus auch an innerstädtischen Attraktionen wie den Draupuls-Fontänen oder dem Winterwunderwald.