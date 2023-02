Schäden im hohen Millionen-Euro-Bereich hat im Vorjahr die Unwetterkatastrophe an der Infrastruktur im Gegendtal angerichtet. Vor allem die Krastalbrücke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Massive Verklausungen haben Schäden am Tragwerk verursacht, eine Behelfsbrücke musste errichtet werden. Weil das aber keine Dauerlösung ist, soll heuer eine neue, hochwassersichere Brücke errichtet werden.