Vor wenigen Wochen stand Stefanie Hertel gemeinsam mit Marco Ventre als neues Moderations-Duo auf der Bühne beim "Wenn die Musi spielt" Winter Open Air, bald findet man die Sängerin auf einer ganz anderen Bühne. "Ich spiele ab Ostern die Tanja in ,Mamma Mia' in Hamburg!", freut sich die Sängerin auf ihrer Facebook-Seite. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Kärntner Sänger Lanny Lanner, und mit Hertels Tochter Johanna Mross, bildet sie die Formation "More than words".

Vor genau zehn Jahren durfte die 43-Jährige, wie sie schreibt, bereits "einen Mini-Gastauftritt mit dem Cast bei Carmen Nebel genießen". Nun erfülle sich ihr Traum, selbst eine Rolle in dem Musical zu übernehmen.

Ab April schlüpft Hertel in die Rolle der Tanja, eine von Donnas (im Film gespielt von Meryl Streep) besten Freundinnen. In der Hollywood-Produktion übernahm Christine Baranski die Rolle, auch bekannt als Leonards Mutter in "The Big Bang Theory".