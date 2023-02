Lei! Lei! Die Villacher Innenstadt rüstet sich für den größten Faschingsumzug Österreichs. Am Samstag ziehen ab 14 Uhr rund 90 Gruppen mit Hunderten Teilnehmern über den Hauptplatz. Für manche wird es eine Premiere, andere sind schon jahrzehntelang mit dabei. Wie die Bergbau- und Hüttentraditionsmusik Arnoldstein, die heuer gar ein rundes Jubiläum feiert. "Es ist unsere 40. Teilnahme“, erzählt Johann Kugi, seines Zeichens auch Faschingskanzler der Gilde Arnoldstein. Viel Zeit für lustige Anekdoten: "Einmal urlaubte unser Obmann Arnulf Engelhardt in Marokko. Ihn hat die dortige Kopfbedeckung so fasziniert, dass er gleich 40 Stück für uns Musiker mitgebracht hat.“