Klein, aber fein ist das neue Ferienhaus von Künstlerin Barbara Ambrusch-Rapp und ihrem Mann Marcel in Augsdorf bei Velden. "Das Glab", wie das 68 Quadratmeter große Feriendomizil für zwei bis vier Gäste genannt wird, soll ab heuer vermietet werden. "Wir wollten eigentlich für uns privat bauen, haben dann aber umdisponiert", sagt die freischaffende Künstlerin, die sich natürlich im Ferienhaus mit ihren Werken verewigt hat. "Es ist kein Kunstprojekt, wir wollen die Gäste aber mit Kunst verwöhnen", sagt Ambrusch-Rapp. Sie will das Haus künftig selbst vermieten, um "näher am Gast zu sein". Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Marcel, gelernter Bürokaufmann im mittleren Management. Seine Eltern haben in den 1980er Jahren in Göriach bei Velden erfolgreich das Hotel-Restaurant Karawankenblick geführt. Wie viel sie in das Projekt investiert haben, wollen sie nicht sagen, es soll aber bei einem Ferienhaus bleiben.