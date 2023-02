Der Villacher Fasching ist eines der größten Aushängeschilder Kärntens – und heuer eine der größten Bühnen für die Politik. Tausende Menschen werden beim Narrentreiben am Samstag dabei sein. Auch die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten lassen sich das Event so kurz vor der Landtagswahl am 5. März nicht entgehen.