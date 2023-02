Bienen, Erdbeeren, Einhörner, Clowns und Co. In der Villacher Innenstadt ist am heutigen Samstag alles zu sehen. Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Pause ist der große Villacher Faschingsumzug zurück. Beginn des Umzuges, der durch die Villacher Innenstadt führt, ist um 14 Uhr, die Kleine Zeitung berichtet auf der Facebook-Seite: Kleine Zeitung Villach live.