Schwerer Verkehrsunfall Mittwochnachmittag in Stossau, Gemeinde Hohenthurn. Ein 52-jähriger Mann aus Villach war dort auf der Kärntner Straße B 83 von Arnoldstein in Richtung Auffahrt Südautobahn A 2 unterwegs. Beim Abbiegen übersah der Villacher ein entgegenkommendes Fahrzeug, es kam zu einer Frontalkollision. Der Lenker des zweiten Pkw, ein 68-jähriger Italiener, wurde schwer verletzt und musste vom Hubschrauber in das LKH Villach geflogen werden. Auch dessen 59-jährige Beifahrerin aus Slowenien wurde verletzt von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Der Villacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alkotests verliefen negativ.

Die B 83 war eine halbe Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Polizei und der Rettung standen die FF Arnoldstein und FF Thörl-Maglern im Einsatz.