Am Mittwoch wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren gegen die SMD-Gate GmbH mit Sitz in Villach eröffnet. Die Firma betreibt die Durchführung von Gütertransporten. Es liegen dem Kreditschutzverband (KSV) 1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.