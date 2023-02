Die Bilder der Hochwasser-Katastrophe im Gegendtal waren in den letzten Monaten omnipräsent, die Spuren sind teilweise bis heute sichtbar – und schon wieder zeigen sich die Launen der Natur ausgerechnet in der Inneren Einöde. Mehrere Felsbrocken lösten sich am Mittwoch gegen 4.45 Uhr an einem Felshang zwischen Villach und Afritz bei der Abzweigung nach Arriach und stürzten auf die Millstätter Bundesstraße (B 98).