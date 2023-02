"Auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass die Bergung unfallfrei vonstattengegangen ist. Auf der anderen Seite wird die Erleichterung gedämpft durch die Bilder, die sich am Unglücksort geboten haben. Das möchte man nicht freiwillig sehen." Günter Moser findet auch am Dienstag, im Gespräch mit den OÖNachrichten, den richtigen Ton. Wie schon in den Tagen zuvor, als der Geologe nach dem Felssturz in Steyr-Christkindl, bei dem zwei Menschen auf tragische Weise ums Leben gekommen sind, in allen Medien Rede und Antwort stand.