Der Begriff Lichtverschmutzung oder Lichtsmog bedeutet, dass starkes, unnatürliches Licht in verschiedene Vorgänge in der Umwelt eingreift. Lichtsmog, der über urbanen Siedlungsräumen entsteht, ist ein ernst zu nehmendes Problem. Menschen leiden unter anderem an Schlafstörungen, weil die natürliche Dunkelheit fehlt. Tiere und Insekten werden irritiert, ein Fortschreiten des Artensterbens ist die Folge.

Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Gewerbereferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) haben nun beschlossen, gegen Lichtverschmutzung aktiv zu werden. „Viele unterschätzen das Thema“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. „Zum Umwelt- und Menschenschutz kommt als positiver Synergieeffekt auch noch das Energiesparen.“

Gegen Lichtverschmutzung, aber für Biodiversität und Vielfalter: Stadtrat Christian Pober, Andreas Wedenig (Neukauf), Robert-Peter Egger (Media Markt), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Richard Oswald (Atrio) und Manuel Hörnler (XXXLutz)





Beide gewannen für ihre Aktion gegen Lichtverschmutzung auch bedeutende Villacher Unternehmen wie die Einkaufszentren Atrio und Neukauf. Beide Zentren schalten künftig die Leuchtreklamen und übrige Lichtquellen abends aus und erst kurz vor Geschäftsbeginn am nächsten Morgen ein.

Atrio-Geschäftsführer Richard Oswald: „Wir sind ein Unternehmen, das von Beginn an in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit setzt und dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Wir unterstützen die Aktion der Stadt Villach aus tiefer Überzeugung. Die Hauptbeleuchtungen schalten wir um 20.30 Uhr aus, die Werbestelen an der Bundesstraße um 21 Uhr.“

Neukauf-Manager Andreas Wedenig ist mit seinen Mieterinnen und Mietern ebenfalls dabei: „Wir halten diese Initiative der Stadt Villach für sehr verantwortungsvoll und tragen sie gerne mit. Licht aus spätestens um 22 Uhr, Licht an erst kurz vor Geschäftsbeginn.“

Katholnig und Pober haben noch etliche andere Betriebe für die Anti-Lichtverschmutzungskampagne ins Boot geholt und laden weitere Unternehmerinnen und Unternehmer ein, sich ebenfalls zu beteiligen: „Jede Lichtquelle, auf die man verzichten kann, ist ein wichtiger Beitrag.“ An der Aktion beteiligen wollen sich unter anderem auch die Möbelhäuser Leiner, XXXLutz und Mömax sowie Media Markt.