Alle Gewässer zieht ihn an, besonders die eiskalten. Seine Ausrüstung – Badehose, Badehaube und Badehandtuch - hat er immer dabei. Jochen Gallob ist passionierter Eisschwimmer. Das ganze Jahr über badet er im Faaker See oder Wörthersee. Am kommenden Samstag wird er sich beim zweiten "Wörthersee-Swim-Ice" in die Fluten stürzen und 500 Meter im vier Grad kalten Wasser zurücklegen.