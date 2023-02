Die Landjugend Kreuzen lud vergangenen Samstag wieder zum traditionellen Fassldaubenrennen ein. Zirka 20 Teilnehmer schnallten sich die alten Fassldauben an, nahmen einen Stock in die Hand und fuhren in lustigen Kostümen auf der "Kreuzner-Streif in da Lockn" in Kreuzen, teilweise geschickter, teilweise ungeschickter, hinunter. Als Sieger wurde Günther Simonis gekürt. Nach der Siegerehrung wurde der Tag gemütlich "auf der Eben" ausgeklungen.