Am Freitag gegen 13.30 Uhr kam es in einer Wohnung in Villach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann und seiner 35-jährigen Lebensgefährtin. Nachdem der Streit immer heftiger wurde, verfolgte die Frau ihren Partner in der Wohnung mit einem Brotmesser, wobei sich der Mann bei einer Abwehrbewegung Schnittverletzungen an der Hand zuzog.

Gegen die Frau wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, sie wird zur Anzeige gebracht.