Am Freitag wurde am Landesgericht Klagenfurt über die "Schwarz GmbH & Co KG" aus Velden ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen ist auf Zeltverleih und Organisation von Veranstaltungen spezialisiert. Die Schulden belaufen sich laut Auskunft des Kreditschutzverbandes 1870 auf rund 264.000 Euro, zwei Mitarbeiter und rund 30 Gläubiger sind betroffen. Als Grund für die Insolvenz wird Auftragsrückgang während der Coronapandemie angegeben. Das Unternehmen soll nun saniert werden. Ein Sanierungsplan für die Fortführung des Betriebes liegt bereits vor.

„Die im Jahr 2001 gegründete Gesellschaft hatte aufgrund des Veranstaltungsverbot beziehungsweise der Veranstaltungseinschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 mit einem enormen Einnahmenrückgang zu kämpfen. Zwischenzeitig ist das Unternehmen der Antragstellerin wieder angelaufen und ist sie derzeit auch wieder mit der Austragung von Veranstaltungen sowie mit dem Verleih beauftragt, sodass auch in Hinkunft mit weiteren Einnahmen zu rechnen ist", heißt es vonseiten des Kreditschutzverbandes 1870.

Zum Insolvenzverwalter wurde Andreas Nowak, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 21. März statt.