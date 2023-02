Großer Besuch kündigt sich für diese Woche in der Hotel-Pension Melcher an. Die Nationalteams aus Japan und der Schweiz werden anlässlich der Nordischen Ski-WM in Planica am Faaker See nächtigen. „Ich bin zweisprachig und habe unser Haus vorgeschlagen“, sagt Karin Melcher. Ihr Mann Martin wird die Sportler bekochen. Sobald die Skistars abgereist sind, steht dann das nächste Großprojekt an. Die 39 Zimmer des Hauses, das seit 24 Jahren von dem Ehepaar geführt wird, werden umfassend saniert und modernisiert.

„Wir wollen uns dem Zeitgeist anpassen und sowohl unseren Ansprüchen als auch denen der Gäste gerecht werden“, sagt Melcher. Rund 350.000 Euro werden heuer in den Dreisterne-Betrieb investiert. Unter anderem wird auch die Hotelbar neu gemacht. Frühstücksgäste können künftig die Terrasse mit Aussicht zum See genießen, die dazugehörige Almlounge kann ab sofort exklusiv für Events gebucht werden. Verzichtet wird ab heuer aber auf Hochzeitsfeiern. „Wir hatten 37 Hochzeiten im Jahr, das ist wegen des Personalmangels nicht mehr möglich“, sagt Melcher, die sich mit ihrem Kernteam jetzt vermehrt auf Catering, Brunchen, kleinere Events wie Geburtstagsfeiern und ihre Stammgäste konzentrieren will.