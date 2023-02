Die Mediziner Christa Rados und Wolfgang Wandschneider wurden mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet. Rados leitet seit 2010 die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach. Die Medizinerin war wesentlich an der Weiterentwicklung des Psychiatriestandortes in Villach und am Aufbau der Ambulanten Psychiatrischen Versorgung beteiligt und leitet seit letztem Jahr zusätzlich das extramurale Therapiezentrum für Erwachsene am Standort Villach.