Mächtige Felsbrocken liegen zwischen Häusern. Die Bilder - aufgenommen von oben - zeigen, welche Gewalt am Mittwoch im Ortsteil Christkindl in Steyr frei geworden war. Bei Sicherungsarbeiten an einer Felswand hatte sich am Vormittag ein rund 400 Kubikmeter großer Felsblock gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Zwei Arbeiter (31, 64) einer Spezialfirma aus Kärnten, die mit den Sicherungsarbeiten betraut worden war, wurden von den herabfallenden Felsbrocken erfasst und getötet. Nachdem andere Unternehmen den Auftrag als zu gefährlich abgelehnt hatten, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, habe das Kärntner Unternehmen vor wenigen Wochen den Auftrag angenommen.