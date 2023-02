Nach Felssturz in Steyr ist unklar, wann Tote geborgen werden können

Groß ist die Betroffenheit in Weißenstein und Treffen nach dem Felssturz, bei dem am Mittwoch zwei Kärntner tödlich verletzt worden waren. Am Unglücksort in Steyr wurde am Donnerstag die Gefahrensituation beurteilt: Nach wie vor könnten lose Steine herab stürzen.