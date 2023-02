Seit drei Jahren ist Yvonne Bozanovic mit ihrer Kindermode am Biomarkt am Villacher Hans-Gasser-Platz vertreten. Nun wird sie mit einer neuen Art von Geschäft sesshaft. Seit Mittwoch, 8. Februar, ist die "selbstMACHBAR" in der Italienerstraße geöffnet.

Wie bisher bietet Bozanovic ihre Kindermode an. Zusätzlich angeboten werden Stoffe und - das Besondere an der "selbstMACHBAR" – ein Raum für Workshops. "Einerseits werden wir hier fünf Nähmaschinen haben, Nähkurse anbieten", erklärt Bozanovic. Andererseits kann der Raum gemietet werden. "Hier können sich Selbermacherinnen und Selbermacher treffen – Aquarellkünstler, Kosmetikerinnen, Töpferkurse. Wir sind für alles offen." Ebenso vorhanden sein werden zwei mietbare Nähmaschinen.

Die "selbstMACHBAR" ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 14 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.