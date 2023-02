Am Dienstag, 7. Februar ist Erasmus Uran, Teil der legendären "Wernberger Buam", im 90. Lebensjahr verstorben. "Wir sind unendlich traurig und können es kaum glauben, dass unser Freund und Gönner, Musikant aus Leidenschaft die Volksmusikbühne mit seinem Harmonikaspiel für immer verlassen hat", kondoliert Manuel Wieltschnig samt Kollegen von den "Jungen Wernbergern".

Aufgewachsen ist "Rase", wie ihn Jeder nannte und kannte, in einem Gasthaus in den Ossiacher Tauern. Schon in der Kindheit fand er die Freude an der Musik, da speziell an der steirischen Harmonika. Er spielte bei den "Techelsbergern", beim "Karawanken-Echo" und danach - gemeinsam mit Arnulf Aichholzer sowie den bereits verstorbenen Jakob Rader und Gottfried Schellander bei den "Wernberger Buam".

Die Aufbahrung ist am 13. Februar, 18 Uhr, in der Aufbahrungshalle in Köstenberg. Die Trauerfeier findet am 14. Februar um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Köstenberg statt.