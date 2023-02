Die Abschlussprüfung ist die musikalische Matura. Sie rundet den Lehrplan in der Musikschule ab. Danach kann eine Weiterbildung angeschlossen oder das Musizieren in regionaler Formation gepflegt werden. Die sogenannte Gold-Prüfung bietet auch eine Möglichkeit zu einer Berufsausbildung zum Musiker oder zur Musikerin an.