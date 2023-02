Zwei Tage lang hat der Eislaufverein Wörthersee am Aichwaldsee hart gearbeitet, um perfekte Bedingungen für Eisläufer zu schaffen. Am Mittwoch konnte der See dann dank der vorherrschenden Minusgrade endlich freigegeben werden. "Wir haben eine 24 Zentimeter dicke Eisschicht. Für heiße Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Jetzt fehlen nur noch die Gäste", freut sich Eismeister Stephan Hufer.

Das Eislaufen und die Parkplätze sind kostenlos. Die Betriebszeiten sind von 9 bis 17 Uhr. In den kommenden Tagen sollte einem Eislaufbetrieb nichts im Wege stehen, bis zum Wochenende sind noch weitere kalte Tage vorhergesagt. "Die Eisschicht wird sicherlich noch dicker werden", sagt Hufer.